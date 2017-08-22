قوات التحالف تحبط محاولة تسلل للميليشيات بحدود جازان

أحبطت قوات التحالف العربي محاولة تسلل لمجاميع من #ميليشيات_الحوثي و #المخلوع_صالح في إحدى المناطق الحدودية بين محافظة صعدة اليمنية ومنطقة #جازان السعودية.

وأوضحت مصادر عسكرية يمنية أن مروحية الأباتشي التابعة للتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، قصفت تجمعات للميليشيات حاولت التسلل إلى الأراضي السعودية قبالة قرية الحثيرة بجازان، وأسفر القصف عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

وفي الأثناء، استهدفت مقاتلات التحالف مواقع وتعزيزات لعناصر الميليشيات بـ 5 غارات في مديريتي #حرض وميدي بمحافظة حجة شمال غرب #اليمن.

وتزامنت غارات #التحالف_العربي مع اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيات في جبهة ميدي.