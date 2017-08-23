أم الطفلة الباكستانية المغتصبة: أريد مشاهدة لحظة القصاص

أكدت عائلة الطفلة الباكستانية #سجا أنها لن تقبل بغير القصاص من الجاني الذي أحالته شرطة محافظة الطائف إلى النيابة العامة. وطالبت الأسرة الجهات الأمنية بإنزال أقصى عقوبة بالجاني "وهو مقيم إفريقي"، مبينين أن ابنتهم باتت تخاف من كل شيء أو حتى الحديث مع أي شخص غريب.

وقالت والدة الطفلة إنها لن ترضى بأقل من القصاص، وأن تشاهد تلك اللحظة بعينها، مُبينةً أن الجاني كان جارهم قبل شهور عدة حتى انتقلت أسرته إلى مكان آخر، بحسب عكاظ.

وذكرت مصادر أن المُتهم سجلت بحقه جرائم أخرى من قضايا سرقة ونشل، موضحةً أنه أحيل إلى دار الملاحظة ومنها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه واتخاذ اللازم بشأنه.