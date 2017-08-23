السعودية تتحمل رسوم تأشيرات مكاتب الحجاج

وافق #مجلس_الوزراء_السعودي، الذي انعقد برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة على أن تتحمل الدولة رسوم تأشيرات الدخول لأعضاء اللجان التابعة لمكاتب شؤون الحجاج ومنظمي قدوم الحجاج لموسم الحج هذا العام، كما قرر الموافقة على أن تتحمل الدولة مبلغ (ألف ريال) من رسوم تأشيرة الدخول للعمالة الموسمية لحج هذا العام.

هذا وأكد نائب الملك الحرص الدائم للسعودية على توفير كل أسباب الراحة لحجاج بيت الله الحرام، وأنها لن تدخر جهداً في بذل الغالي والنفيس من أجل هذا الشرف الذي خصها الله به وهو خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية.

كما قرر المجلس أن يكون انتهاء خدمات الضابط عند عدم لياقته الطبية للخدمة العسكرية - وفقاً لما ورد في نظام خدمة الضباط من تاريخ تقرير اللجنة الطبية العسكرية بثبوت عدم لياقته الطبية للاستمرار في الخدمة العسكرية، وتُصرف له مكافأة شهرية غير مستردة تعادل راتب أول درجة من الرتبة التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته، تعويضاً له عن إيقاف صرف راتبه وذلك حتى تاريخ صدور الأمر الملكي بتقاعده.

وتقوم الجهات العسكرية بصرف المكافأة - المشار إليها أعلاه - لجميع الضباط الذين أوصي - قبل صدور هذا القرار - بعدم استمرارهم في الخدمة العسكرية، لثبوت عدم لياقتهم الطبية للخدمة العسكرية وأوقف صرف رواتبهم تمهيداً لإكمال الإجراءات اللازمة لصدور أوامر ملكية بإنهاء خدماتهم، وصدر هذا القرار قبل صدور تلك الأوامر، وذلك اعتباراً من تاريخ إيقاف صرف رواتبهم حتى تاريخ صدور تلك الأوامر.