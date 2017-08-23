السعودية.. منع كوبونات الأضاحي وجمع المال إلا بتصريح

شدد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية على التقيد بالإجراءات والأنظمة والأوامر القاضية بمنع جمع التبرعات بواسطة أفراد أو جهات دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية، ومحاسبة المخالفين.

ووجه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بمنع "توزيع الكوبونات الخاصة بالأضاحي والهدي ما عدا الجهات المصرح لها بذلك، وكذلك جمع الأموال تحت مسمى سقيا الحاج، ومن يقومون بجمع التبرعات النقدية أو العينية لأي جهة كانت وبأية وسيلة إعلانية، أو استخدام الأجهزة الإلكترونية المتنقلة (شبكة نقاط البيع) أو إقامة أية أكشاك أو مكاتب لجمع التبرعات دون الحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين".

وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه ستتم محاسبة المخالفين وفق الأنظمة المرعيّة بالمملكة ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، بالإضافة إلى إبعاد أي وافد يثبت تورطه في ذلك.