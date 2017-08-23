السعودية.. ولي العهد يشهد أكبر استعراض أمني لقوات الحج

أقيم، اليوم الأربعاء، في #جدة استعراض قوات أمن #الحج المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم هذا العام.

وشهد ولي العهد #الأمير_محمد_بن_سلمان الاستعراض الأمني الأكبر بحضور أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وتتأهب القوات الأمنية منذ وقت مبكر لوضع الخطط الكفيلة بنجاح موسم الحج، إذ تشهد #مكة المكرمة و #المشاعر_المقدسة حضوراً أمنياً مكثفاً.

وأكد الأمير خالد الفيصل جاهزية كافة الجهات المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام للقيام بدورها على أكمل وجه في حج هذا العام، ليكون متميزاً بالأمن والاستقرار.

وقال الفيصل إن "جميع اللجان ورجالات الدولة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مجندون لراحة ضيوف الرحمن لينعموا بتأدية نسكهم وشعائرهم، بيسر وسهولة وراحة وخشوع واطمئنان".