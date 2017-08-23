السعودية: 1200 جراحة بينها 108عمليات قلب كبيرة للحجاج

قالت وزارة الصحة السعودية إن مستشفياتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة واصلت تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال #موسم_الحج هذا العام، حيث تم إجراء 102 قسطرة قلبية، و6 عمليات قلب مفتوح، وذلك منذ بداية شهر ذي القعدة حتى أمس الاثنين، مضيفة أنه تم أيضًا إجراء 752 غسيلا كلويا، و32 عملية منظار، و259 عملية جراحية، وذلك خلال الفترة نفسها.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد زيارات أقسام الطوارئ بمستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة من الحجاج بلغ 9935 زيارة، وعدد مراجعي العيادات 14126 مراجعًا، وعدد مراجعي المراكز 119964 مراجعًا، فيما بلغ عدد حالات الدخول 1049 حالة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة - وكعادتها كل موسم حج - تنفذ برنامج (إنقاذ حياة)، الذي يتضمن تقديم خدمات صحية مجانية متخصصة تشمل عمليات القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، والغسيل الكلوي بنوعيه البريتوني والدموي، والمناظير الهضمية، بالإضافة إلى عمليات الولادة، وغيرها من الخدمات المتخصصة التي يحتاجها المرضى الحجاج. كما تعمل على تفعيل خدمات الطب الميداني والطوارئ في #الحج، حيث جهزت أسطولاً يضم 100 سيارة إسعاف صغيرة، تعمل كوحدات عناية مركزة متحركة، للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة في الميدان، إضافة إلى 80 سيارة إسعاف كبيرة عالية التجهيز.

وتقوم وزارة الصحة بتسخير جميع الإمكانات البشرية لخدمة الحجاج، حيث تم تكليف ما يقارب 29 ألف ممارس صحي في برنامج القوى العاملة من مختلف الفئات الطبية والفنية والإدارية في موسم الحج.