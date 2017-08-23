العبادي والقصبي يبحثان دفع العلاقات الاقتصادية

استقبل رئيس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي، مساء الثلاثاء، وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبدالله القصبي يرافقه وفد كبير من المسؤولين الحكوميين في الملفات الاقتصادية ورجال الأعمال.

وذكر بيان لمكتب العبادي أن اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والاستثمار، إضافة إلى الصناعات البتروكيمياوية.

وأكد القصبي رغبة المملكة العربية #السعودية بالانفتاح الاقتصادي والتبادلات التجارية وتعزيز أواصر الأخوة بين البلدين، والشراكة الاقتصادية والتطلع لما فيه مصلحة الشعبين وتصحيح المسارات السابقة.