خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جدة قادماً من المغرب

وصل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى جدة، مساء الأربعاء، قادماً من مدينة طنجة بعد أن قضى إجازة خاصة في المملكة المغربية.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار الملك عبدالعزيز الدولي، كان في استقباله عند باب الطائرة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.