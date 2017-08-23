خدمة المدينة واجب لا وظيفة

*أمـسِ كان الحديث عن متطلبات خَـدمِـيّـة طُـرحت في وسم (ما الذي تحتاجـه المدينة المنورة؟)، وكان منها: مشاريع الـبُـنْـيَـة التحتية في العديد من الأحياء والمحافظات والمراكز، وصيانة الطرق، وإنشاء مستشفيات ومراكز طبية متخصصة، وكذا زيادة فروع جامعـتي المدينة وعدد المقبولين فيهما، والقضاء على انقطاعات المياه، وإطلاق شركات استثمارية لاقتصاديات الحج والعمرة، وتفعيل برنامج (صُـنِـع في المدينة).



* ومما تحتاجه المدينة النبوية أيضاً إطلاق مشروعات ومبادرات تستثمر ما تحضنه المنطقة من مقومات سياحية وتاريخية، وخلق برامج دراسية وتدريبية في هذا المجال؛ ليكون أبناء المنطقة قادرين على إدارتها.



* وحـقّ المدينة أن تكون (ذكـيِّــة ورقْـمِـيّــة)، ولاسيما وأنها كانت الأولى والـسّـبّـاقة بين مدن المملكة في هذا الميدان، فكم أتمنى إحياء هذا الملف، وفَـرْض تطبيقه على مختلف المؤسسات.



* ومما تفتقده مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم الـمُـدن والمنتجعات الترفيهية الكبيرة والجاذبة ، وهناك الحاجة لتصميم مَـداخِـل لها، ومُـجسّـمات جمالية في ميادينها تتناسب مع مكانتها وحضارتها العريقة، وكذلك زيادة أعداد الحدائق والمساحات الخضراء في الأحياء!



* ولأن طيبة الطيبة عاصمة دائمة للــفكر والمعرفة، فالواقع ينادي بتنشيط الـفعاليات الثقافية طوال السنة عبر منابر النادي الأدبي والجامعات، وفرع وزارة الثقافة، مُقْـتَـرِحَـاً أن يكون لكل حَــيّ في المدينة مركز ثقافي يكون مصدر تنوير وتثقيف لشبابه.



* (وشباب وفَـتـيات المدينة) بإمكاناتهم الكبيرة، وحماسهم وإخلاصهم، وحبهم لخدمة وطنهم ومدينتهم الطاهرة كـنـز وثروة لابد وأن تستثمر من خلال تفعيل اللجان والمبادرات الشبابية، ودعمها مادياً ومعنوياً.



* أخيراً (المدينة المنورة) مختلفة؛ فهي ليست مجرد مكان يـتعاقب عليه الـلـيل والنهار، المدينة فيها حياة ورَوْحَـانية، والسكينة تجري في عروقها ومفاصلها؛ ففي كل شِـبر منها حكايات من عصر نبي الرحمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأصحابه رضوان الله عليهم، المدينة سيدة الدنيا، وهذا ما على كل مسؤول وعَـامل في مؤسساتها أن يستشعره؛ ليدرك بأن خدمته للمدينة واجب وليس وظيفة، عندها ستكون (طيبة) أكثر المدن تطوراً وجمالاً في ظل ما تجده من رعاية ودعم من حكومتنا الرشيدة، وحينها سيكون ذلك المواطن المَـدني الذي أكد استياءه من المؤسسات الخدمية من أكثر الناس تفاؤلاً.

*نقلاً عن صحيفة "المدينة"