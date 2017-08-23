شاهد خادم الحرمين ونائبه في الحج قبل 19 عاماً

نشرت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها في "تويتر" صورة تُظهر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وهما يرتديان ملابس الإحرام ويجلسان في أحد المخيمات، وذلك خلال موسم حج عام 1419هـ، أي قبل 19 عاماً.