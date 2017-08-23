عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

شاهد خادم الحرمين ونائبه في الحج قبل 19 عاماً

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

نشرت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها في "تويتر" صورة تُظهر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وهما يرتديان ملابس الإحرام ويجلسان في أحد المخيمات، وذلك خلال موسم حج عام 1419هـ، أي قبل 19 عاماً.

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة