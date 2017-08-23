قائد قوات أمن المنشآت يتفقد محطات قطار المشاعر المقدسة

تفقد قائد قوات أمن المنشآت، اللواء سعد بن حسن الجباري، يرافقه عدد من ضباط القوات، محطات القطار بالمشاعر المقدسة، حيث بدأ بزيارة المحطات الموجودة بعرفة، وبعد ذلك تم التوجه إلى محطات القطار بمشعر مزدلفة ثم إلى مشعر منى.

وتأتي هذه الزيارة ضمن استعداد قوات أمن المنشآت لحج هذا العام، ومناقشة المهام والواجبات المناطة بالقوات، لتسهيل حركة السير من وإلى محطات القطارات، وتأمين الحماية اللازمة لضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسك الحج.

وأكد اللواء الجباري أن القوات ستسخر كل إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن، جنباً إلى جنب مع بقية القطاعات الأمنية والخدمية، مؤكداً أن أمن المنشآت تعمل تحت مظلة قوات أمن الحج كفريق عمل أمني متكامل هدفه الإتقان في تأدية المهام الأمنية والتكامل في خدمة ضيوف الرحمن لتأدية مناسكهم بكل يسر.