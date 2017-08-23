نائب خادم الحرمين يلتقي رئيس وزراء باكستان

التقى نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في جدة، الأربعاء، رئيس وزراء باكستان شاهد خاقان عباسي.

ورحب نائب خادم الحرمين الشريفين برئيس وزراء باكستان في المملكة، فيما عبر دولته عن الشكر على الحفاوة والاستقبال اللذين حظي بهما والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتينة بين المملكة وباكستان، وسبل مواصلة تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث على الساحتين الإسلامية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، والمستشار بالديوان الملكي رأفت الصباغ، وعدد من المسؤولين.

كما حضره من الجانب الباكستاني وزير المالية محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية السيد خواجة محمد آصف، وعدد من المسؤولين في الحكومة الباكستانية.