وفد سعودي في العراق لبحث فرص الاستثمار بين البلدين

استقبل رئيس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، الدكتور ماجد القصبي، مع وفد كبير من المسؤولين الحكوميين في الملفات الاقتصادية ورجال الأعمال.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والاستثمار، إضافة إلى الصناعات البتروكيماوية، وسط تأكيد القصبي على رغبة #السعودية بالانفتاح الاقتصادي والتبادلات التجارية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، خصوصاً بعد فتح المعبر البري اقتصادياً بين البلدين.

كما التقى وزير التجارة السعودي خلال زيارته إلى بغداد، وزير التخطيط العراقي، سلمان الجميلي، الذي أشاد بجهود السعودية في إعادة إعمار #العراق.