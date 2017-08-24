فيديو.. "مركاز الحج" يعرف ضيوف الرحمن على تقاليد مكة

قال عمدة حي الرصيفة بمكة المكرمة سامي معبر، إن #مركاز_الحج الذي يقيمه بعض العمد في مكة خلال موسم الحج، يجسد رؤية أهالي #مكة_المكرمة في ضيافة حجاج بيت الله الحرام، وفي تعريفهم بالسعودية والسعوديين، مشيرا إلى أن الحجاج كثيراً ما يتمنون الجلوس مع أهالي #السعودية للتعرف عليهم وعلى عاداتهم وثقافتهم عن قرب.

وأوضح العمدة سامي لـ"العربية.نت" أنه رغم القفزات التنموية والحضارية التي شهدتها مكة المكرمة، إلا أنها مازالت متمسكة بموروثها، شامخة بعاداتها القديمة أمام التمدن الحضاري، حيث يعد مركاز العمدة، أحد الموروثات التي بقيت حية رغم عقود، حيث ما يزال المركاز يشهد تفاعلا اجتماعيا محموما خاصة مع إطلالة المواسم الدينية ومن أهمها الحج.

وقال سامي إن بعض العمد يقومون باستضافة مجموعات من الحجاج كل يوم، بهدف تعريفهم بالموروث الثقافي والاجتماعي والحضاري للسعودية، مشيرا إلى أن الكثير من الحجاج يأتون للسعودية ولا يزور سوى مكة والمدينة، وبالتالي يتمحور هدف مركاز الحج، على تعريفهم بالسعودية التي لم يروها ولم يزوروها، ابتداء بالملابس والفلكلور مروراً بالعادات والتقاليد وصولا بالمأكولات وانتهاءً بالمشاريع الحضارية.

وأضاف أن الجلسات التي أقيمت خلال السنوات الماضية، أسهمت في تعريف الحجاج بثقافة المواطن السعودي وما حققته من نهضة حضارية وصناعية وتعليمية وسياحية، كما ألقت الضوء على الجوانب المتعددة للمشهد الثقافي والاجتماعي والتعريف به على نطاق واسع، "فنحن في مكة نتميز أن الناس يأتون إلينا من كل فج عميق، لذلك نستثمر هذه الفرصة ونمثل السعودية بشكل عام".