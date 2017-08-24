750 ألف أضحية إلكترونية بانتظار الحجاج.. وهذه أسعارها

توقع المشرف العام على مشروع المملكة للهدي والأضاحي موسى العكاسي، أن يشهد موسم #الحج لعام 2017 مبيعات أضاح تقدر بنحو 750 ألف رأس، والتي سيتم بيعها للحجاج عبر سندات إلكترونية بواقع 450 ريالا سعوديا للرأس، ما يعادل نحو 120 دولارا أميركيا، أو 92 يورو، حسب أسعار صرف العملات اليوم.

وقال العكاسي إن المشروع الذي يقوم البنك الإسلامي للتنمية بتشغيله منذ العام 2009 يهدف إلى التسهيل على حجاج بيت الله الحرام أداء نسك الهدي والفدية، مشيرا في حديثه لـ"العربية.نت" إلى أن هذا سيساعد الحجاج للتفرغ للعبادة، حيث يقوم المشروع بأداء نسك الأضحية نيابة عن الحجاج، فضلا عن توزيع اللحوم على مستحقيها داخل المملكة وخارجها.

وبلغ عدد الدول المستفيدة من فائض اللحوم 27 دولة، بحسب ما أوضح العكاسي، قائلاً إن المشروع جنّد 2000 مختص للقيام بمهام الفحص الشامل على جميع ما يعرض من الأنعام للتأكد من توفر الشروط الشرعية والصحية قبل ذبحها وسلخها، فيما بلغ عدد الأضاحي التي تم ذبحها منذ 2009 وحتى العام الماضي 19 مليون و650 ألف رأس.

وأكد العكاسي أن المشروع يحظى بدعم كبير من الحكومة #السعودية وهو ما كان سبباً إلى تزايد الإقبال عليه من قبل غالبية حملات الحج، لاسيما أنه ساهم وبشكل كبير في الحفاظ على بيئة المشاعر المقدسة، حيث كان التخلص من الأضاحي بعد انتهاء مواسم الحج، الهاجس الأكبر للمسؤولين في السابق، نظراً لتعفن اللحوم وهو ما كان يضر بسلامة البيئة.

يذكر أن خروف العيد، لم يعد كما في السابق، ضيفا عزيزا على العائلات السعودية، حيث قرر الانسحاب بهدوء، بعد أن تحول إلى مجرد أضحية إلكترونية، لاسيما بعد صدور فتاوى شرعية متعددة، تجيز التوكيل لشراء الأضحية وذبحها وتوزيعها على الدول المختلفة، وهو ما مثل حلاً مثالياً لدى فئات كثيرة ممن ينشدون ثواب الذبح ولا يطيقون متابعة وتجهيز الأضحية وتوزيعها.