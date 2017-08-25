السبهان من لبنان: الدول لا تحميها إلا مؤسساتها الشرعية

أكد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في السعودية ثامر #السبهان أن جهود #الجيش_اللبناني تثبت أن المؤسسات الشرعية هي وحدها التي تحمي الدول.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر الجمعة إن جهود الجيش اللبناني ومحافظته على أمن واستقرار وطنه تثبت أنه لا يحمي الدول إلا مؤسساتها الشرعية. وأضاف: "الوطنية وليست الطائفية هي من يبني الدول."

جهود الجيش اللبناني ومحافظته على امن واستقرار وطنه تثبت انه لا يحمي الدول الا مؤسساتهاالشرعية .الوطنية وليست الطائفية هي من يبني الدول — ثامر السبهان (@thamersas) August 25, 2017

وتأتي تلك التصريحات في تلميح غير مباشر لما تدعيه ميليشيات حزب الله من أنها تحمي #لبنان ولاسيما الحدود اللبنانية السورية من داعش والنصرة، لا سيما في ظل المعركة التي أطلقها الجيش اللبناني قبل أيام من أجل استعادة جرود القاع ورأس بعلبك من التنظيمات الإرهابية، في الوقت الذي يتحضر فيها الجيش لبدء المرحلة الرابعة من معركة #فجر_الجرود .

وكان السبهان، التقى عددا من المسؤولين اللبنانيين خلال زيارة قام بها إلى بيروت منذ يومين، حيث التقى مساء الأربعاء، رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، عارضا المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، ومساء الخميس، التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

لا تنازلات لمصلحة إيران

وأفادت مصادر عربية مطلعة على أهداف الزيارة لـ"وكالة الأنباء المركزية" بأن السبهان الذي كان قد زار بيروت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وضع من التقاهم في أجواء التطورات في المنطقة، خصوصا التسوية في سوريا التي قطعت شوطا متقدماً، والتي لا يمكن أن تصب في مصلحة توسيع النفوذ الإيراني في المنطقة.

وأكد أن التوازنات الإقليمية لا تعني السماح لإيران بوضع يدها على أي دولة عربية، وأنه لا صحة لأي معلومات عن تنازلات لمصلحة إيران لا في اليمن ولا في العراق ولا في سوريا ولا في لبنان. فالتسوية في سوريا ستكون جزءا من لجم التوسع الإيراني.

أما في بيروت، فتضيف المصادر: "يؤكد السبهان أن الوضع لن يكون مختلفا، فلبنان يجب أن يستعيد سيادته، وهذا يتطلب قرارا لبنانيا بالوقوف في وجه المد الإيراني بدل التعايش معه كما أن السعودية ستقوم بما عليها لدعم اللبنانيين ولضمان التوازن الذي يحول دون وضع إيران يدها عليه. والسعودية تراهن على الانتخابات النيابية المقبلة لبلورة موقف لبناني داعم لاستعادة الدولة سيادتها".