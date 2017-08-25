من الدوحة إلى مكة.. 1024 حاج قطري يدخلون السعودية

وصل عدد #الحجاج_القطريين منذ فتح #منفذ_سلوى إلى أكثر من 1024. وكانت آخر إحصائية لإجمالي العابرين من المنفذ أمس الخميس قرابة 650 حاجا قطريا.

يأتي هذا رغم رفض السلطات القطرية التجاوب مع طلب قدمته الخطوطُ الجوية العربية السعودية منذ أيام لنقل الحجاج القطريين جوا من مطار حمد الدولي بالدوحة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في #جدة، تمهيدا لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة.

يشار إلى أن الملك سلمان كان أمر في 17 أغسطس بتسهيل دخول #الحجاج_القطريين إلى #السعودية عبر المنفذ البري لأداء #مناسك_الحج من دون التصاريح الإلكترونية.

وجاء أمر #الملك_سلمان بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بعد استقباله للشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن قاسم آل ثاني في قصر السلام في جدة، الذي أكد للسعودية أن العلاقات مع #قطر هي علاقات أخوة راسخة في جذور التاريخ.