الملك سلمان يؤكد على أهمية اللجنة السعودية الصينية

نوه العاهل السعودي الملك #سلمان_بن_عبدالعزيز بمستوى العلاقات التي تجمع السعودية بالصين وذلك خلال استقباله لنائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ لي.



وأكد العاهل السعودي على أهمية اللجنة السعودية - الصينية المشتركة ودورها في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

ونوه خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال بمستوى العلاقات بين البلدين الصديقين، والدور المهم للجنة المشتركة رفيعة المستوى السعودية الصينية التي يرأس الجانب السعودي فيها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، ومن الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية تشانغ قاو لي، في تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين المملكة والصين.

وجرى استعراض آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.