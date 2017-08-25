تقنيات سعودية تقلص مدة إجراءات دخول الحجاج 85%

قلص مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية المدة الزمنية لدخول #الحجاج الماليزيين القادمين إلى المملكة بنسبة 85% , وذلك في خطوة تقنية متقدمة استفاد منها 900 حاج وحاجة هذه السنة .



حيث تم تجهيز وإدارة ١٢ #محطة متنقلة لفريق عمل مشارك على مدار الساعة وتقديم خدمات الدعم الفني والتقني والمعلوماتي لتمكينهم من تسجيل بيانات الحجاج #الماليزيين من بصمات وصور ومعلومات جوازات السفر، والذي بدوره قلص فترة انتظار الحجاج بالمنافذ الجوية بالسعودية من ٣ ساعات إلى اقل من ٢٠ دقيقة لكل رحلة على حده، مما يخفف على منافذ الدخول تكدس الرحلات خلال موسم الحج وتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من دول أخرى، وحققت هذه المبادرة نتائج إيجابية شجعت على الاستمرار في إكمال هذه التجربة الدولية وتقييمها ثم وتعميمها في مواسم الحج والعمرة خلال السنوات القادمة.



يذكر أن المحطات المتنقلة لتسجيل المسافرين تحتوي على #ماسحات_بصمات وكاميرات لالتقاط صور الوجه وجهاز لا بتوب ملحق بها لتسجيل العمليات آلياً، إضافة إلى تزويد فريق العمل بقارئات تأشيرة للتحقق من تأشيرات الحجاج آلياً.



من جهة أخرى عبر معالي نائب وزير النقل الماليزي السيد عزيز عن بالغ شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على إتاحة الفرصة لمواطني ماليزيا لتطبيق التجربة الأولى على حجاج ماليزيا وتسهيل خدمات تسجيل بياناتهم في مطار كولالمبور مما يسهل عليهم إجراءات دخولهم عن وصولهم لمنافذ الدخول بالمملكة.

وقال سعادته بأن الجميع ممتن لهذه الخدمات التي نأمل استمرار تقديمها لموسمي الحج والعمرة وعلى مدار العام.