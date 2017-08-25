لِمن لا يعرف من نكون

الدعاية الإخوانيه تُهاجم كل من يدافع عن بلاده وتصفه بأنه وطني جديد.

والحقيقة أننا لسنا وطنيين جُدداً، ولسنا طارئين على أوطاننا، نحن أبناء هذه الأرض، وفي اللحظة التي يمر بها الوطن في أزمة نحن درعه وجنوده وأبطاله، من معارك التوحيد إلى حرب فلسطين والوديعة والغزو العراقي والحوثي الأولى والحزم وإعادة الأمل.

لم نشارك أحداً في شتم شعب آخر، ولم نحرض شعباً لتدمير بلاده، نحن نمارس حق الدفاع عن وطننا دون أن نشتم أو نحرّض، نحن نكشف سوء الآخرين وحقدهم فقط.

ولِمن لا يعرف من نكون..

نحن الشعب السعودي العظيم الذي لم يخذل كل من راهن على ولائه للأسرة المالكة ولـهذا الوطن العزيز، نحن الأوفياء الذين على صخرة صمودهم تكسّرت مؤامرات الكثير من الأعداء، نحن الذين كُنا نواجه حربهم ضد بلادنا بسلاح التجاهل أحياناً، والردع أحياناً أخرى، نحن الشعب الذي ساند حكومته في حرب إعادة الشرعية في اليمن، وفي حربها الأخرى في إعادة ترتيب الفوضى في بلدان التهمها ربيع الموت، نحن الشعب الذي يحمل هم الأمة ولا ينتظر من الآخرين شيئا، فالله معنا، نحن الشعب الذي واجه الأزمات بقوة جلد وصبر ولم يستسلم للضعف، نحن الشعب الذي بتلاحمه صنع المعجزات، نحن الشعب الذي في دفاعه عن بلاده لم يكن ينتظر ثمناً وجزاءً، هذا الشعب الجبّار الذي أنهك خصوم المملكة وجعلهم في حيرة من أمرهم من أين يأتي هذا الشعب الجبّار بكل هذا الولاء، نحن الذين لم نجعل ولاءنا لحُكّامنا وبلادنا أمراً قابلاً للتفاوض والبيع والشراء.

لسنا وطنيين جُدداً، نحن قدماء جداً بقدم هذه الأرض التي نسكن ونحب.

أعلم أن الأمر أكبر من أن يستوعبه عقل مريض موبوء بالسوء، لكنها حقيقة، نحن عشّاق لهذه الأسرة المالكة ولهذا الوطن العظيم.

هذا وطننا الواحد الذي لا نُجيد أن نعشق وطناً آخر سواه.