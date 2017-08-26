السعودية تؤكد على خدمة حجاج قطر في عرفات ومنى

رحب #الأمين_العام_لبرنامج_خادم_الحرمين_الشريفين للحج والعمرة، عبدالله بن مدلج #المدلج، بالحجاج القطريين الذين زارهم، الجمعة، في مخيماتهم بمشعري عرفات ومنى، ووقف على آخر التجهيزات في تلك المخيمات.

وأكد المدلج حرص #وزارة_الشؤون_الإسلامية والدعوة والإرشاد على تهيئة جميع الخدمات الضامنة توافر أجواء روحانية ومفعمة بالطمأنينة للحجاج، والمعينة لهم على أداء مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة، نقلا عن "وكالة الأنباء السعودية".

وشدد الأمين العام لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة خلال جولته التفقدية في مخيمات #حجاج_قطر على وجوب مضاعفة العاملين لجهودهم، ورفع وتيرة العمل، وتسخير الإمكانات التي وفرتها الأمانة والوزارة لتحقيق نجاح يليق بضيوف البرنامج.

ونوه بالجاهزية التي وصلت إليها مخيمات الحجاج القطريين من كل الجوانب في مشعري #عرفات و #منى، مؤكداً استعدادها والعاملين بها لاستقبال ضيوف #خادم_الحرمين_الشريفين من دولة قطر.

ولفت المدلج الانتباه للدور الذي تضطلع به جميع اللجان العاملة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، مشيراً إلى عملها الذي يمتد على مدى 24 الساعة، للتجهيز الكامل لاستقبال الأشقاء من دولة قطر.