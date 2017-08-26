بالفيديو.. مصرع طفل سعودي داخل حوض سباحة بالهند

لقي #طفل_سعودي مصرعه داخل #حوض_سباحة مخصص للأطفال بمنتجع سياحي بمدينة #كوماراكوم الهندية مساء أمس الأول الخميس، إثر تعرضه لصعق كهربائي.

وفتحت #الشرطة_الهندية تحقيقاً بحادثة #وفاة الطفل الذي يدعى "علاء الدين" الذي قالت عائلته إن وفاته لم تكن طبيعية بحسب صحيفة "إنديان اكسبرس".

وأشارت الصحيفة إلى أن تقرير تشريح الجثة أكد أن وفاة الطفل كانت نتيجة للغرق، غير أن الشرطة نقلت عن الشخص الذي سحب الطفل من الماء بأنه أحس بصدمة كهربائية، لافتة إلى أنه تم العثور على سلك كهربائي قرب حمام السباحة، وأنه تم تصويره وتسليم الصور للشرطة.

وأفاد أحد مسؤولي الشرطة بأن الطفل سقط فجأة داخل حمام السباحة، في حين كان هناك طفلان آخران بداخل حمام السباحة، مشيرا إلى أنه تم نقل الطفل على وجه السرعة للمستشفى غير أنه فارق الحياة.

هذا وأظهرت قناة هندية تقريرا مصوراً عن الحادثة، كاشفة عن وجود سلك كهربائي مكشوف قرب حوض السباحة، كما أظهر لحظة نقل الجثمان من قبل السلطات الطبية.

وكانت قنصلية السعودية تواصلت مع والد الطفل ويدعى "عبدالرحمن إبراهيم" وطلبت نقل جثمان الطفل إلى مدينة "كوتشي" ومن المقرر أن تعود الأسرة المكونة من الوالدين وخمسة أبناء الى جدة مساء اليوم السبت.