السعودية.. القبض على خاطفة رضيع "مستشفى الخرج"

تمكنت الجهات الأمنية في #الرياض، اليوم الأحد، من القبض على المرأة التي اختطفت طفلا رضيعا من أحد مستشفيات محافظة الخرج، حسب ما أفاد به مراسل قناة "العربية".

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة الرياض، العقيد فواز الميمان، في بيان، إن "الأجهزة الأمنية بالخرج تلقت بلاغا من النقطة الأمنية بمستشفى الملك خالد يفيد باختطاف طفل حديث الولادة أثناء تواجده مع والدته بقسم الولادة".

وقال الميمان: "نظرا لأهمية البلاغ وبشاعة الجرم، فقد استنفرت شرطة المحافظة كافة قواها الميدانية تساندها إدارة التحريات والبحث الجنائي وبإشراف مباشر من قبل مدير شرطة المنطقة، حيث تم العمل على تفعيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، وجرى تشكيل فريق عمل على قدر عالٍ من الكفاءة للبحث عن الطفل المختطف في جميع المحاور والاتجاهات في سبيل استعادته وضبط الجناة. وأثمرت الجهود الأمنية بعد تضييق الخناق على المشتبه بهم في العثور على الطفل بجوار أحد المساجد بالمحافظة، حيث تم إعادته للمستشفى وتسليمه لذويه بعد التثبت من هويته من خلال مطابقة البصمة الوراثية".

وأفاد الميمان أنه "رغم شح المعلومات وندرتها فقد تواصلت الجهود الأمنية على مدار الساعة، وتمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بعد تحقيق الاشتباه من ضبط المتهمة الرئيسية، وكافة أطراف البلاغ في فترة زمنية وجيزة، وتسليمهم مركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة بالمحافظة لإكمال اللازم حسب الاختصاص".

وكانت السلطات السعودية أعلنت العثور على #طفل_الخرج المختطف خلال أقل من 24 ساعة على اختطافه من #مستشفى_الملك_خالد في الخرج (جنوب الرياض) التي ولد فيها.

وساهم التعرف على أوصاف خاطفة الطفل، والتحريات الأمنية في التضييق على الجناة الذين لجأوا إلى تركه أمام أحد المساجد بحي سكني غير مأهول في #الخرج، ولاذوا بالفرار.

وانتحلت الخاطفة شخصية ممرضة، وادعت نقل الرضيع لسحب عينة من الدم، واختفت به.