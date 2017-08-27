بالصور.. إندونيسية بالـ104 من العمر تصل جدة لأداء الحج

وصلت إلى السعودية، مساء أمس السبت، لأداء فريضة الحج، أكبر #معمرة_إندونيسية والتي يناهز عمرها الـ104 أعوام، حسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس".

ودخلت الحاجة مارية مارغاني محمد، السعودية عبر منفذ مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مساء السبت، وذلك على متن رحلة رقم 8017 القادمة من #إندونيسيا لأداء فريضة الحج كأكبر المؤدين لفريضة الحج عمراً.

وكان في استقبالها لدى وصولها، مدير غرفة عمليات اللجنة الإعلامية للحج بوزارة الثقافة والإعلام عبدالخالق الزهراني، والقنصل العام الإندونيسي بجدة محمد شريف دين، ورئيس بعثة الحج الإندونيسية أرشد هديا، وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة بخدمة #الحجاج.

وعبّرت الحاجة الإندونيسية ماريا مرغيني محمد عن سعادتها الغامرة بوصولها إلى الأراضي المقدسة وبما شاهدته من تسهيلات لإجراءات الجوازات خلال الرحلة للقدوم لأداء فريضة الحج، مشيدة بحسن الترتيب والتنظيم وسرعة الإنجاز وحسن المعاملة مع كبار السن من الحجاج القادمين لأداء مناسك #الحج.

وسألت الحاجة الإندونيسية والوفد المرافق لها، الله تعالى أن "تكلل جهود #السعودية العظيمة لخدمة الحجاج، وأن يجزي القائمين والعاملين خير الجزاء على ما يقدمونه من تسهيلات وخدمات جليلة في مواسم العمرة والحج".

يذكر أن الحاجة الإندونيسية تلقت الرعاية الصحية اللازمة وقت وصولها المطار للاطمئنان على صحتها.