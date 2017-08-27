طيران الأمن يكثف طلعاته في سماء مكة

كثف طيران الأمن من طلعاته الجوية استعداداً لاستقبال حجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا بالتوافد لـ #مكة_المكرمة و #المشاعر_المقدسة، وذلك من خلال مسح جميع الطرق المؤدية إلى العاصمة المقدسة ورصد الحالة الأمنية فوقها.

وأوضح قائد عام طيران الأمن، اللواء الطيار محمد بن عيد الحربي، أنه يتم حالياً تنفيذ عدد من الجولات الجوية للتركيز على مداخل مكة المكرمة الرئيسة والطرق السريعة التي تربط بين مكة المكرمة و #جدة و #المدينة_المنورة لمتابعة ورصد الحالة الأمنية والحركة المرورية ورصد توافد الحجيج، وكشف طرق تسلل الحجاج غير النظاميين عبر طلعات جوية خاصة بذلك مع جهات الضبط الأمني.

كما أكد الحربي الجاهزية التامة لطيران الأمن ترقباً لوصول حجاج بيت الله الحرام واستقرارهم يوم التروية في #منى ومتابعة الموقف عن كثب عبر زيادة الرحلات الجوية بدءاً من فجر يوم الثامن وحتى ساعة متأخرة من تلك الليلة.