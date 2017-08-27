شاهد كيف اختطفت هذه المرأة طفلاً ووضعته بحقيبتها

أظهر مقطع فيديو حصلت عليه "العربية" لحظة خروج خاطفة الطفل حديث الولادة من #مستشفى_الملك_خالد بالخرج، بعد اختطافها الطفل ووضعه داخل كيس، متنكرة بزي ممرضة.

ووفق الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة داخل المستشفى، فإن الخاطفة ظهرت وهي ترتدي عباءة تحتها الزي الخاص بالممرضات، وتحمل في يدها كيساً أبيض وضعت فيه الطفل قبل أن تستقل المصعد.

يذكر أن الجهات الأمنية نجحت في الوصول إلى المولود البالغ من العمر 5 أيام في أقل من 24 ساعة، بعد اختطافه، وأعلنت شرطة منطقة #الرياض أنه عثر عليه بأحد مساجد الخرج، وأنه تم التعرف على الخاطفة.