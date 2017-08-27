غرق 3 موظفين سعوديين بقنصلية المملكة في كراتشي

نعت #القنصلية_السعودية في مدينة #كراتشي بالباكستان، وفاة 3 موظفين فيها غرقاً ليلة أمس السبت، بينهم ابن أحد دبلوماسييها بالمدينة، على حد ما علمته "العربية.نت" من وسائل إعلام محلية، بينها موقع محطة Geo News التلفزيونية، وفي خبرها ذكرت أسماء الغرقى الذين لقوا حتفهم في شاطئ معروف باسم Hawkesbay في المدينة، من دون أن تذكر تفاصيل ما حدث وأدى إلى غرقهم ليلاً معاً.

ذكر الموقع أيضاً أن 5 أفراد من عائلة واحدة، قضوا غرقاً في الشاطئ نفسه يوم 14 أغسطس الجاري، وتم انتشال جثث 4 منهم فقط، هي لفتاة عمرها 16 واسمها دعاء، ولرجل بعمر 40 واسمه زكير أمين، ولشاب بنصف عمره اسمه أسامة، كما لمراهق عمره 17 سنة، وكانوا في نزهة بحرية بالشاطئ.

موقع إخباري آخر، هو Ary News المحلي، تطرق إلى خبر الغرقى السعوديين، قائلاً إنهم كانوا يقضون إجازة فيه، وذكر أسماءهم أيضاً، مع فيديو عن خبرهم في "يوتيوب" بلغة الأوردو المحلية، وهو الذي نقلته "العربية.نت" عنه، وتعيد بثه كفيديو رئيسي.

وغرق 18 في شهر واحد

الأسماء الأولى للغرقى السعوديين، هي علاء وفهد وعبدالله، ممن تم انتشال جثثهم ونقلها إلى مستشفى في ضاحية Clifton بكراتشي التي شهدت شواطئها غرق العشرات من الرواد هذا العام، إلى درجة أن موقعاً إخبارياً اسمه PE ذكر مع خبر غرق الموظفين السعوديين، أن 18 شخصاً قضوا غرقا في شواطئ عدة بالمدينة في مايو الماضي وحده.

وأضاف موقع صحيفة The Express Tribune الإنجليزية اللغة، أن شخصين آخرين كانا مع الموظفين الثلاثة في البحر "تم إنقاذهم" في إشارة ربما إلى أن الخمسة دخلوا في تيار مائي ضخم سحبهم إلى عرض البحر.

وقد حاولت "العربية.نت" التي لم تشأ نشر أسماء عائلات الغرقى، نظراً لأنها منشورة في المواقع الإخبارية الباكستانية بطريقة فيها بعض الالتباس، التواصل مراراً ليلة أمس السبت مع القنصلية السعودية في كراتشي، سعياً وراء المزيد من المعلومات، إلا أن التوقيت المتأخر لم يسمح لها بالعثور على أحد من البعثة الدبلوماسية السعودية هناك لتتحدث إليه، فقد كانت الثانية فجر الأحد بتوقيت البلاد.