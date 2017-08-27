قصة سعودي ينقل الحجاج مجاناً منذ 40 عاماً

سخّر جهده منذ 40 عاما لنقل الحجاج من قرية غزال بمنطقة #حائل إلى المشاعر المقدسة مجاناً، منفذاً وصية والده الذي سافر يوماً على بعير حتى تعب، وعند سفره للحج مستخدماً وسائل النقل أوصى أبناءه ألا يتركوها، وأن ينقلوا بها الحجاج مجاناً، طالما استطاعوا خدمتهم.

بدأ العم "سعد"، الأكبر بين إخوانه، تنفيذ وصية والده، وبعد سنوات قليلة استلم أخوه سالم اللواء، وذلك رغم ما يعانيه من متاعب.

في كل عام، يقول العم سعد إنه آخر عام يقوم خلاله بهذه المهمة، لكن عند قدوم رمضان يعود ويلبي الدعوة. ويحتفظ العم سعد ببعض السيارات القديمة التي كان يستخدمها في تنقلاته مع #الحجاج.