ارتفاع عدد الحجاج هذا العام بنحو نصف مليون شخص

صرح مدير عام الجوازات في #السعودية، اللواء سليمان اليحيى، خلال مؤتمر صحافي لإعلان آخر تطورات موسم #الحج في العام الجاري، أن عدد الحجاج وصل إلى أكثر من مليون و735 ألفاً حتى ظهر اليوم بارتفاع 418 ألفاً مقارنة بالعام الماضي.

كما أعلنت المديرية العامة للجوازات عن معاقبة 18 سعودياً ومقيماً نقلوا حجاجاً من دون تصاريح بالسجن والغرامة والتشهير وترحيل المقيمين منهم، إضافة إلى مصادرة وسيلة النقل التي استخدمت في نقل الحجاج.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى تجنب نقل الحجاج من دون تصاريح لتفادي العقوبات المترتبة على ذلك.