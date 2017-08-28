الحج كذبا!

* قُبَيْل أيام الحَجّ وفي صالات المغادرة في العديد من الدول الإسلامية ترى المسافرين للأراضي المقدسة، بملابسهم ناصعة البياض، والبهجة تسري في مفاصلهم، ودمـوع الفرحة والشوق لتلك الديار الطاهرة تنحدر من عيونهم لِـتُـدَاعِـب بحنان ولطف ملامح وجوههم البريئة.

* أغلبهم (كِـبـار في الـسّـن)، وكـلّ منهم له حكاية، فذاك ظــلّ لسنوات طويلة، يقتطع من قــوت أسرته، لكي يجمع مصاريف حــجّــه، وتلك (عجوز) بــاعت كلّ ما تملك رغبة في أداء الفريضة، ولكن الـقُــرعَــة التي تتقدم لها في بلدها سنوياً - بحسب أنظمة اختيار المغادرين للحَـج - لم تنصفها إلا هذا العام.

* فحول العَــالَـم اليوم ما يزيد على (مليار وستمائة ألف مسلم) هَــمُّ الكثير منهم وأمنية حياته الوصول لمكة المكرمة والمدينة المنورة؛ وفريق منهم يُـفنِـي عمره بحثاً عن الوسائل التي تُـقَـرِّبُـه من ذلك الحـُـلم؛ وأهمها (الـمَال)، ثمّ الفوز باختياره ضمن حُـجَّـاج بلده إذا كان مِـن دُوَل إسلامية ذات كثافة سكانية؛ ويتم التعامل معها بنظام النِّـسـبَـة والتناسب التي أَقَــرَّتها الحكومات الإسلامية؛ نظراً لكثافة أعداد الراغبين في الحج ومحدودية مساحة وزمَـان المشاعِـر المقدسة، التي تحكمها الضوابط الشرعية؛ مهما اجتهدت الحكومة السعودية في توسعتها وتطويرها.

* فمثلاً بحسب نِـسَـب الحَـجّ اليوم التي تمثل (01%) أي واحد من الألف من عدد السكان، فإنّ الشعب الإندونيسي الذي يصل عدده لـ (200 مليون) يحتاج نظرياً إلى (ألف سنة) لكي يؤدي الفريضة.

* ولذا تظهر جلياً حكمة الله عزّ وجل بأنّ جعَـل فَــرْضَ الـحَـجّ على المسلمين مشروطاً بالاستطاعَــة، حيث في عِــلمه الذي لا يغيب عنه شيء، اطلع على أحوال الناس، وأنّ طائفة من أمة الإسلام تذوب شــوقاً لأداء ذلك الــنّــسُــك العظيم، ولكنّ ظروفها الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، أو حتى العوامل التنظيمية تَـحُــول بينها وبينه؛ ولذا كان التخفيف علـى أولئك الطيبين ومواساتهم بِــربط (الحَــجّ) بالإمكانية والقدرة بشتى صورهَا.

*وهنا ورغم تلك المواقف الإنسانية، والحاجة التي تَـفِـرض تَـرك مساحاتٍ لأولئك الذين أضناهم الشوق بحثاً عن أداء الفريضة (فقط) نجد بعض المواطنين والمقيمين وهم يمارسون مُـزاحَـمَـتهم بتكرار الحَــجّ تطوعاً سنوياً؛ وذلك بالقَــفــز على الأنظمة والقوانين؛ وبالكذب أحياناً ، وهو يـدّعي أنه مَـحْـرَمٌ لإحدى قريباته.!!

* صَـدقوني - كما قلت ذات مقال - لا أتدخل في النوايا، والأحكام الشرعية في هذه المسائل أتركها لأهل العِـلم والاختصاص؛ لكن ما أنا مؤمن به أن هناك الكثير من الأبواب والمَــسَــارات لـمَـن هو صادق في طلب الأجر والمثوبة؛ ولعل منها إتاحة الفرصة لأولئك الذين لم يحجوا أبداً، وعدم مزاحمتهم والتضييق عليهم، الذي يترتب عليه زِحَـامٌ؛ قد ينتج عنه تدافع وإصابات واختناقات ووفيات لا قَــدر الله!

* أخيراً هذه دعوة لـمَـن يمارس تكرار الحجّ، لكيما يمنح قيمة حَجـِّه لأَخٍ له في الإسلام لم يُـؤدِّ فريضته حتى اليوم!

*نقلا عن صحيفة "المدينة".