جامعة طيبة: خطوة جادة محمودة

خطوة رائعة أعلنتها جامعة طيبة، إذ شرع طلاب كلية الهندسة فيها في الدراسة في برنامج الشراكات التعليمية مع جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية Penn State

، وبدعم كامل من القطاع الخاص في المملكة.

وطبقاً لتصريح معالي مدير الجامعة، فإن الجامعة أعادت تفعيل الشراكة مع جامعة ولاية بنسلفانيا، بمعنى أنها شراكة قامت منذ عهد مضى، وأحسب أنها شراكة تمت حين كان معالي الدكتور/ عدنان المزروع مديراً للجامعة، فهي مبادرة سابقة لم يُكتب النور لتطبيقها ربما لظروف لم تسمح بذلك آنذاك.

لكن حتماً يُشكر للمدير الحالي الدكتور/ عبدالعزيز السراني إقدامه على تفعيل هذه الاتفاقية التي أحسبها تشكل قيمة إضافية لطلاب كلية الهندسة، فهي تسمح لهم بدراسة السنة الأخيرة في جامعة بنسلفانيا طبقاً لخطة دراسية متفق عليها. الإيجابيات هنا واضحة، ففي خلال عام واحد فقط سيكتسب الطالب المهندس خبرة كبيرة ليس على المستوى العلمي فحسب، وإنما على مستويات أخرى متعددة، منها التعايش مع تجربة جامعية مختلفة. ولنكن صرحاء! إنها تجربة مختلفة بكل المقاييس خاصة إذا كانت الجامعة من فصيل متقدم مثل جامعة ولاية بنسلفانيا ومن في مستواها. الانضباط أول العناوين العريضة، التي نفتقدها للأسف في مؤسساتنا التعليمية عموماً. وغياب الانضباط ليس مقصوراً على الأداء الأكاديمي في المؤسسات التعليمية، وإنما لا تكاد تسلم منه وزارة أو إدارة، حتى بات جزءاً من ثقافتنا اليومية والحياتية.

قيمة مضافة أخرى تكمن في كمية المحتوى الدراسي مقارنة بما لدينا، ليس من حيث العناوين والفصول والأبواب، وإنما من حيث العمق المعرفي. لن أعمم على جامعاتنا، لكن ربما سمحت لي خبرتي الطويلة المتواضعة بالإقرار بأننا غالباً ما نعتني بالقشور، ونكره الخوض في التفاصيل، وحتى وسائل التقويم تراعي هذا الجانب، حتى لا «نثقل» على الطالب، وحتى لا تزداد نسب الرسوب، إلى آخر المنظومة التبريرية المؤلمة.

أملي أن تكون هذه الشراكة وأمثالها حقيقية بلا مجاملة، بمعنى ألاّ يُعامل طلابنا بخصوصية مفرطة بهدف «مراعاة» أنهم غير، فذلك سيفسد الهدف الكبير، ولن نحقق من هذه البرامج إلاّ النزر اليسير.

*نقلا عن صحيفة "المدينة".