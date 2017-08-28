حاويات بالطاقة الشمسية لتخزين نفايات المشاعر المقدسة

جهزت أمانة العاصمة المقدسة عدداً من حاويات النفايات صديقة البيئة، التي تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك في إطار حرص الأمانة على تطوير أعمال النظافة باستغلال أحدث التقنيات الجديدة في هذا المجال.

وأوضح مدير عام النظافة، المهندس محمد المورقي، أن الأمانة حريصة على تطوير أعمال النظافة المختلفة، خاصة عملية التخزين المؤقت للنفايات وفي ظل تزايد أعداد الحجاج في منطقة المشاعر المقدسة ومحدودية الزمان والمكان، مما يتطلب ابتكار أفضل الحلول العلمية واستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال.

وبين المورقي أن الأمانة وزعت حوالي 1150 صندوقاً ضاغطاً للنفايات بمنطقة المشاعر المقدسة، منها 9 صناديق تعمل بالطاقة الشمسية تركزت معظمها حول جسر الجمرات.

كما أشار إلى أن مشروع الحاويات الضاغطة للنفايات التي تعمل بالطاقة الشمسية سيسهم في تطوير أعمال النظافة بشكل كبير وتلافي العديد من العقبات في تخزين النفايات المنتجة خلال أيام #الحج، حيث تتميز هذه الحاويات بأنها تستخدم في المناطق التي يتعذر فيها الحصول على مصدر تيار كهربائي، إضافة إلى سهولة نقلها بواسطة معدات متوفرة لدى مقاولي الإدارة العامة للنظافة.

وشدد المورقي على أن هذه الحاويات مجهزة بأحدث وسائل التقنية والاتصالات عن طريق الأقمار الصناعية مع إمكانية التحكم في تشغيلها عن بعد، وهي تتميز بسعة تخزينية عالية تصل إلى حوالي عن 14 متراً مكعباً.

كذلك لفت إلى أن أمانة #العاصمة_المقدسة أنجزت في السنوات الأخيرة العديد من المشاريع المطورة بهدف الرفع من كفاءة أعمالها وخدماتها المختلفة، خاصة في مجال النظافة والمحافظة على البيئة الصحية وبهدف تأمين الأجواء الصحية المناسبة.