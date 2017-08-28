شاهد.. حجاج يحصلون على ختم الدخول للسعودية في بلدهم

قامت المديرية العامة للجوازات بإرسال عدد من موظفيها إلى #ماليزيا ليقوموا بإنهاء إجراءات دخول الحجاج من مطار العاصمة #كوالالمبور، قبل وصولهم للمملكة لأداء فريضة #الحج، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات التي يمر بها الحجاج أثناء قدومهم إلى المملكة، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم.

يشار إلى أن إجراءات دخول الحجاج التي تتم في مطار كوالالمبور، هي نفسها التي تتم في مطارات المملكة، حيث يتم إدخال كافة بيانات الحاج، كجواز سفره وتسجيل الخصائص الحيوية له، وأخذ صورته الشخصية، وذلك من ماليزيا. وحين يصل الحجاج إلى المملكة يتم فقط مطابقة بياناتهم مع جواز سفرهم، ما يساهم في سرعة إنهاء إجراءات قدومهم.

وقد أبدى الحاج الماليزي، إسلام براكرش، شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين باختيار بلاده لتحظى بشرف أول دولة تقوم بتسجيل دخول الحجاج من أراضيها، لافتاً في حديثه لـ"العربية.نت" إلى أن المبادرة طيبة ونوعية ونالت استحسان الحجاج الماليزيين لما وجدوه من سرعة في الإجراءات أثناء دخولهم المملكة في زمن قياسي، وهو ما يدل على نجاح التجربة.

يذكر أن التجربة، التي أجريت بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، تعد الأولى من نوعها في #السعودية، وهي تأتي ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030 وتعتبر نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة للحجاج، ومن المتوقع أن تسهم بشكل بارز في رضا ضيوف الرحمن.