صور.. زمزم يستقبل أول دفعة من ضيوف الملك سلمان

وصلت إلى مكة المكرمة الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعددهم 291 حاجاً وحاجة من أسر شهداء الجيش والشرطة من جمهورية مصر، الذين يستضيفهم برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لتأدية فريضة الحج للعام الحالي.

وتمازجت مشاعر الاستقبال بماء زمزم والورود، والدعوات وتكبيرات الحج، في مشهد مهيب أثلج صدور الأشقاء وضاعف فرحة الوصول للمشاعر المقدسة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم مقر الاستضافة بمكة المكرمة، الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، عبدالله بن مدلج المدلج، ورؤساء اللجان العاملة بالبرنامج، ووسائل الإعلام السعودية والأجنبية.

وأوضح المدلج أن اللجان العاملة في برنامج خادم الحرمين الشريفين أكملت كامل الاستعدادات لاستضافتهم في مقر سكنهم بمكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة.

من جانبهم، أعرب ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من جمهورية مصر العربية، عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على ما قدم لهم، وما يقدمه لخدمة الإسلام والمسلمين في العالم أجمع.