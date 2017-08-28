بزيادة 30% عن العام الماضي..وصول 1,7 مليون حاج للسعودية

أعلنت السعودية أن العدد الإجمالي للحجيج الذين وفدوا إلى الأراضي المقدسة وصل إلى 1705181 (مليون وسبع مئة وخمسة آلاف وواحد وثمانين) حاجا من مختلف أنحاء العالم.

ويزيد هذا الرقم بنسبة ثلاثين في المئة على الأقل عن العام الماضي، فيما يتواصل توافد بقية #الحجاج خلال اليومين المقبلين عبر كافة المنافذ #السعودية، جوا وبحرا وبرا.

ومن جانب آخر، استكملت السلطات السعودية خططها كافة، لاسيما الأمنية لموسم حج هذا العام.

ورافقت كاميرا "العربية" قائد قوات أمن الحج في مركز العمليات الذي يشهد هذا العام وجود فريق نسائي مؤهل. ويتحدث العاملون في المركز ست لغات للتواصل مع أكبر قدر ممكن حجاج بيت الله الحرام.