إلى كل حاج.. تجنب هذه الأخطاء

تتجه الأنظار إلى #المشاعر_المقدسة هذه الأيام، حيث يحج ملايين #المسلمين إليها، لكن هناك شعائر لابد أن يأخذ بها الحاج عند الدخول إلى #المسجد_الحرام للطواف، وهذه أهمها:

أولاً: يستحب للحاج عندما يدخل إلى المسجد الحرام أن يقدم رجله اليمنى قائلاً: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويشرع هذا الدعاء عند دخول سائر المساجد.

ثانياً: يتجه إلى الكعبة المشرفة ليشرع في الطواف، ومن السنة الاضطباع في هذا الطواف، وصفته أن يكشف الرجل المحرم عن كتفه الأيمن جاعلاً وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، ثم يشرع في الطواف سبعة أشواط بادئاً من الحجر الأسود، فإذا تسنى له الوصول إليه يقبله إن استطاع، ويكفي أن يشير إلى الحجر الأسود من بعيد قائلاً: الله أكبر. ثم يبدأ الحاج أو المعتمر طوافه ذاكراً ومستغفراً وداعياً الله بما شاء من الدعاء، أو قراءة القرآن الكريم دون أن يرفع صوته بأدعية مخصوصة كما يفعل البعض فإن ذلك يشوش على غيره من الطائفين.

ثالثاً: إذا وصل إلى الركن اليماني يستلمه بيده إن تيسر له ذلك ولا يقبله أو يتمسح به كما يفعل البعض مخالفين بذلك سنة الرسول الكريم، وإن لم يتيسر استلام #الركن_اليماني يمضِ دون أن يشير إليه أو يكبر، ومن السنة أن يقول الحاج بين الركن اليماني و #الحجر_الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

رابعاً: يكمل الحاج طوافه كما بدأه سبعة أشواط بادئاً بالحجر الأسود مع كل شوط ومنتهياً إليه، ويسن الرمل وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم فقط.

خامساً: من الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج والمعتمرين أثناء الطواف، دخولهم للحجر أثناء الطواف معتقدين أن ذلك جزء من الطواف والطواف من داخل الحجر يبطله لأنه بذلك قد أنقص من طوافه لكونه قد طاف ببعض الكعبة وليس حول #البيت_العتيق.

سادساً: من المخالفات كذلك استلام جميع أركان الكعبة وربما جميع جدرانها والتمسح بها وبأستارها وببابها وبمقام إبراهيم، وهذا غير جائز لأنه من البدع التي لا أصل لها في الشرع ولم يفعلها النبي.

سابعاً: لا يجوز رفع الصوت أثناء الطواف، لأن ذلك فيه تشويشٌ على المسلمين، أو التحدث أثناء الطواف ومزاحمة النساء للرجال، خاصة عند #الحجر_الأسود و #مقام_إبراهيم.

ثامناً: بعد الانتهاء من #الطواف يبادر الحاج والمعتمر بتغطية كتفه الأيمن ومن السنة المؤكدة بعد الانتهاء من الطواف صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له ذلك، وإلا فليصل الركعتين في أي مكان من #المسجد_الحرام.