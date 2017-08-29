السعودية.. اكتمال استقبال أكثر من 1.8 مليون حاج

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى #السعودية أكثر من 1.8 مليون حاج حتى ظهر اليوم الثلاثاء، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة عن اكتمال وصول الحجاج إلى المشاعر المقدسة.



وكشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، عن إعادة أكثر من 400 ألف حاج إلى بلادهم لعدم حصولهم على تراخيص حج.



وقال إن "50%" من حجاج بيت الله زاروا #المسجد_النبوي بالمدينة المنورة، في حين سيزور الـ 50% الآخرين المسجد النبوي بعد موسم الحج.



كما تم الإعلان خلال المؤتمر الصحافي عن انتهاء المرحلة الاولى من خطة الحج بلا حوادث، وتضمنت استقبال حجاج بيت الله الحرام.



وقال المتحدث باسم وزارة الحج إن 19500 حافلة نقلت الحجاج في رحلات من #المدينة_المنورة الى #مكة، حيث تجاوز عدد الرحلات 38 ألف رحلة، بلغت نسبة الأعطال فيها أقل من نصف بالمئة.



وستنقل 9 آلاف حافلة الحجاج إلى #منى بدءاً من مساء اليوم حتى ظهر يوم غد الأربعاء.

وزارة الصحة: مستشفيات لخدمة الحجاج

ومن جانبها، أكد المتحدث باسم #وزارة_الصحة، مشعل الربيعان، عقد العديد من ورش العمل ومراجعة الخطط الصحية، مشيرا إلى وجود 25 مستشفى موزعة على المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إلى جانب المراكز الصحية، وانتشار 100 سيارة إسعاف صغيرة.

وقال إن الوزارة خصصت مرافقين للحجاج المرضى في المستشفيات كي يتمكنوا من أداء فريضة الحج الرئيسية بالوقوف على جبل عرفات.

وأشار إلى توفير مئات الغرف للتعامل مع الحجاج المصابين بضربات الشمس والإجهاد الحراري، فضلا عن توافر مراوح تبريد.

وذكر أن وزارة الصحة أجريت عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية والغسيل الكلوي للحجاج المرضى.