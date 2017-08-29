بالصور.. السعودية تحقق أمنية لبنانية مصابة بالسرطان!

حققت سفارة #السعودية في #لبنان أمنية مسنة لبنانية تعاني من مرض #السرطان تدعى أمينة المبيض من بلدة مشحة قضاء عكار شمال لبنان رغبتها بأداء فريضة الحج لهذا العام.

وسلم القائم بالأعمال بالإنابة الوزير المفوض لدى سفارة السعودية، وليد البخاري، بحضور القنصل سلطان السبعي في مقر السفارة في #بيروت "أمينة"، جواز سفرها ممهورا بتأشيرة #الحج مع تغطية كافة المصاريف.

وأشار البخاري إلى أن "سفارة السعودية في لبنان رصدت من خلال فريق عملها على وسائل التواصل الاجتماعي النداء الموجه بحالة السيدة أمينة ورغبتها في أداء فريضة الحج لهذا العام فما كان منا إلا أن عملنا بجهد رغم أن المسار الإلكتروني لمنح الـتأشيرات قد أقفل في كافة بعثات المملكة إلا أن #وزارة_الخارجية في المملكة قدرت الحالة الإنسانية هذه خلال ساعات"، مضيفا أن "هذا الدور يؤكد على رسالة المملكة في خدمة الإنسان دائما وأبدا في كل مكان".

كما توجه البخاري ختاما "معزيا في شهداء #الجيش_اللبناني سائلا الله أن يتغمدهم برحمته".

بدوره، شكر ابن السيدة الشيخ محمد الزعبي سفارة السعودية على الاستجابة للنداء الإنساني الذي أطلقه على وسائل التواصل الاجتماعي في طلب تأشيرة الحج لوالدته التي تعاني من مرض السرطان، مؤكدا أن السعودية هي حاضنة لكافة المسلمين.