تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياة السعودية التي قتلتها صاعقة

أسقيك من دموع العين يا ورداً بيدها.. بس لا تذبل"، كانت آخر تعليق على الصورة التي التقطتها السيدة #السعودية التي قتلت بصاعقة ضربتها في مطعم بمنطقة #طرابزون_التركية، وهي على طاولة الغداء وسط أبنائها في متنزهات السلطان مراد الأسبوع الماضي.

الفاجعة عبرت عنها ابنتها لميس عبدالعزيز التي لم تصدق ما حدث مغردة في حسابها على تويتر: "لا أعلم أهي أمي من فارقت الحياة أم الحياة بأكملها فارقتني". فقد كانت أمها تبتسم وتتبادل أطراف الحديث معهم على الطاولة حتى ضربت صاعقة من السماء للأرض، ليسقط أفراد العائلة بين قتيلٍ ومصاب.

بدوره، قال عبدالعزيز السويد زوج السيدة السعودية: "لم أتوقع أن أفقد زوجتي هكذا، فقد أرسلت لي صورة لورود قطفتها من متنزهات السلطان مراد موقع الحادثة، كم مرة يجب أن أراها حتى أرتوي من جمالها بين يديها. قدر الله وما شاء فعل، فقد كانت قريبة من قلبي".

وأضاف عبدالعزيز: "زوجتي أصيبت بجرح بسيط في رأسها بعد صاعقة ضربتها لتسقط متأثرة بها وتتوفى على الحال رغم محاولات إنقاذها، حيث كانت مع أخيها عبدالرحمن وبناتها مها وأنفال ولميس على طاولة الغداء في متنزه مرتفع يتعرض للصواعق دورياً، وأصيبت اثنتان من البنات بشرار بسيط فيما تعرض خالهم لحروق برجله مكث في المستشفى أياما ثم خرج ولله الحمد".

ونوه السويد بأن زوجته أم هاني تم دفنها في #القصيم، ووصل جميع المصابين إلى السعودية بعد تكاتف ومساعدة تلقاها من سعوديين في طرابزون إلى جانب دعم #سفارة_السعودية في #تركيا.