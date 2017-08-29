خادم الحرمين الشريفين يوجه باستضافة المعمرة الإندونيسية

وجّه #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان باستضافة #المعمّرة_الإندونيسية السيدة "مريم مرغاني محمد" البالغة من العمر 104 سنوات، مع مرافقيْها، ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، تقديراً لحالتها الصحية التي تتطلّب العناية الفائقة والاهتمام اللازم.

وقد توجهت الحاجة مريم محمد بالشكر والثناء إلى خادم الحرمين الشريفين على هذه الاستضافة، وعلى ما حظيت به من عناية ورعاية وتقديم التسهيلات والخدمات المميزة لها، مؤكدة أن هذا الاهتمام والرعاية تجسيد لمدى الاهتمام الذي توليه المملكة لضيوف الرحمن، وما توفره من خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين.

وقد عبرت عن شعورها بالغبطة والثناء لهذه الاستضافة، ولوصولها سالمة إلى الأماكن المقدسة، سائلة الله أن يُجزل المثوبة لخادم الحرمين الشريفين وأن يجعل ذلك في موازين أعماله.

ووصلت إلى السعودية، مساء السبت الماضي، لأداء فريضة الحج، أكبر #معمرة_إندونيسية والتي يناهز عمرها الـ104 أعوام، حسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان في استقبالها لدى وصولها، مدير غرفة عمليات اللجنة الإعلامية للحج بوزارة الثقافة والإعلام عبدالخالق الزهراني، والقنصل العام الإندونيسي بجدة محمد شريف دين، ورئيس بعثة الحج الإندونيسية أرشد هديا، وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة بخدمة #الحجاج.