شاعر قطري حاج ينشد شعراً في مدح السعودية وقيادتها

شكر الشاعر القطري، بريك بن هادي البري، الذي يؤدي فريضة الحج هذا العام، حكومة خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي، على كرم الضيافة الذي اعتبره غير مستغرب عليهم، كما قال في لقاء خاص مع "العربية".

وقال الشاعر القطري، الذي وصل إلى المشاعر المقدسة من بين 1340 حاجاً قطرياً عبروا من منفذ سلوى البري حتى الآن، إن الحجاج القطريين لم يروا سوى كرم وحفاوة وتسهيل من حكومة خادم الحرمين منذ دخولهم عبر المنفذ البري.

ورفض الحاج القطري محاولات تسييس الحج باعتباره شعيرة دينية لا يجب أن ترتبط بأي من الأمور السياسية، مثمناً الخدمات والتطور العمراني الكبير الذي شهده في الكثير من الأماكن التي زارها حتى الآن.

وأنشد الشاعر القطري الحاج شعراً في مدح السعودية وقيادتها قائلاً:

يا بوفهد يا ميسر حج خلق الله.. كثرت علوم العرب والواقع الفيصل

خدمت حجاج بيت الله لوجه الله.. الله يديمك ويسلم خالد الفيصل

يذكر أن منفذ سلوى الحدودي مع قطر يواصل استقبال الحجاج، رغم مساعي السلطات القطرية عرقلة سير الحجاج إلى جانب رفضها طلب الخطوط الجوية السعودية منذ أيام لنقل الحجاج القطريين جواً من مطار حمد الدولي بالدوحة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.