شاهد صور عربات كهربائية لخدمة الحجاج

وفرت الرئاسة العامة لشؤون #المسجد_الحرام والمسجد النبوي من خلال إدارة العربات، 15121 عربةً، بهدف توفير الخدمات اللازمة للحجاج والمعتمرين ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم بيسر وسهولة، خصوصا كبار السن وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بتنوع العربات ما بين عربات بأجرة محددة يصل عددها طيلة العام إلى 521 عربة تعمل في الدور الأرضي من المسعى، والعربات المجانية التي وفرتها الرئاسة خلال المواسم والعطل الصيفية وموسم #الحج توزع من خلال النقاط المخصصة لذلك، وهي الساحة الغربية بجوار وقف الملك عبدالعزيز، والساحة الشرقية خارج المسجد الحرام، وموقع الشبيكة، إضافة إلى توفير مئة عربة كهربائية يتم استلامها من مكتب #الصفا بالدور العلوي بالمسجد الحرام.

ومن الأنشطة الإضافية لإدارة العربات خلال الموسم مراقبة المسعى العلوي وتنظيم العربات الخاصة داخل المسار المخصص، وتفويج العربات للدور العلوي عن طريق المصاعد الكهربائية، وكذلك توزيع المراقبين بالمسعى بالدور الأرضي لتنظيم الحركة داخل المسار المخصص لها.

وتسعى الإدارة لمعالجة ظاهرة انتشار العربات الخاصة داخل المسجد الحرام ومحيطه، بحيث يتم التنسيق مع إدارة الساحات وقوة #أمن_الحرم بوضع لجنة مكونة من إدارة الساحات وإدارة العربات وقوة أمن الحرم تقوم بمنع العربات الخاصة بالتواجد داخل المسجد الحرم والساحات المحيطة به.

ومن الخدمات الجديدة المقدمة من الإدارة هذا الموسم تكثيف خدمة العربات الكهربائية لهذا العام لذوي الاحتياجات الخاصة التي بدورها تساعد على خدمة أفضل وبطريقة ميسرة التي أثبتت التجربة نجاحها خلال المواسم للعامين السابقين.