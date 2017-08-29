قنصلية المملكة في هيوستن: المواطنون السعوديون بخير

أوضحت #القنصلية العامة للمملكة العربية #السعودية في #هيوستن أنها وبتوجيه الأمير #خالد_بن_سلمان سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية، تتابع بشكل مستمر وبالتنسيق مع الملحقية الثقافية في واشنطن أوضاع المواطنين #السعوديين إثر أعصار ( #هارفي) الذي ضرب ولاية تكساس يوم الجمعة الماضي.

وقالت القنصلية في بيان صحافي اليوم: "إنه تم تقديم العون والمساعدة للمواطنين الذين تعرضت مناطقهم للفيضانات، وتم نقلهم إلى مناطق آمنة وتأمين السكن لهم".

وأكدت القنصلية "أن جميع المواطنين السعوديين بخير ولله الحمد حتى صدور هذا البيان".