أسرتان سعوديتان تجمعان شمل إندونيسيتين بعد فراق 35 عاما

نجحت أسرتان سعوديتان بجمع شمل سيدتين إندونيسيتين بعد فراق دام نحو 35 عاما في لقاء فاضت فيه المشاعر الإنسانية.

وأوضحت إحدى السيدتين وتدعى "تيتي" تفاصيل الفراق واللقاء، أنها تزوجت وانتقلت للعمل بالسعودية قبل 35 عاما، وفارقت ابنة عمها "زليخة" وهي في العاشرة من العمر، بحسب صحيفة "المدينة".

وأشارت إلى أن "زليخة" انتقلت للعمل في #السعودية بعدها بسنوات إلا أنهما لم تلتقيا بعد ذلك بسبب اختلاف موعد إجازتهما، فيما علمت بعد بحث مضنٍ أن ابنة عمها تعمل في المنطقة الشرقية، بينما هي تعمل في منطقة #الباحة.

وقالت إنها أبلغت الأسرة التي تعمل معها، وابنة عمها أبلغت الأسرة السعودية الأخرى برغبتهما في اللقاء، واستجابت الأسرتان، وتم ترتيب اللقاء في مدينة بلجرشي بمنطقة الباحة، حيث كان اللقاء يفيض بالمشاعر المؤثرة نظراً لتعرفهما على بعضهما بصعوبة بسبب طول الفراق.