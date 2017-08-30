أمير مكة: أعداد الحجاج القطريين أكبر من العام الماضي

قال الأمير خالد الفيصل، مستشار #خادم_الحرمين_الشريفين أمير منطقة #مكة_المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، إن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة 1.752.014 حاجاً، زيادة عن العام الماضي بـ 426.263 حاجاً.

وأضاف أن عدد حجاج #قطر القادمين لأداء فريضة #الحج 1564 حاجاً، وعدد الذين أدوا مناسك الحج العام الماضي 1210 حجاج قطريين.

وأعلن جاهزية قطار المشاعر لنقل 365 ألف حاج.

وهنأ أمير مكة القيادة من مشعر منى وجميع المشاركين بمناسبة نجاح أول أيام #الحج.

ووصل أمير خالد الفيصل إلى #منى للوقوف ميدانياً على تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.