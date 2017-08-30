السعودية: رفاهية الحجاج دون تمييز!





* تقرير صحفي شامل ورائع ذاك الذي نشرته (جريدة المدينة) يوم السبت الماضي، الذي حاولت من خلاله تسليط الضوء في سَــرد تاريخي على شيءٍ من جهود (حكومة المملكة العربية السعودية) لتحقيق (الحَـجّ الآمِـن) لضيوف الرحمن منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

* ومن تلك الجهود المشروعات العملاقة المتتابعة، والتي صُـرفت عليها ميزانيات كبيرة لتنمية المشاعر المقدسة، وتوسعتها وتطويرها بما يُـواكب الأعداد الكبيرة للحجاج، وبما يمكنهم من أداء مناسكهم في أمـن ويُـسر وسهولة، يُـضَـاف لذلك رعايتهم والعناية بهم في شتى المجالات منذ دخولهم للأراضي السعودية وحتى مغادرتهم لأوطانهم.

* وتأكيداً على تلك المُـسَـلّـمَـات واهتماماً من (المملكة) بـ (الحَـجّ) جعلت له وزارة مستقلة، ولكن الواقع يشهد بأن مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية تستنفر طاقاتها لإنجاح (موسم الحَـجّ) سواء كانت أمنية أو خَـدَمَـاتِـيّـة، بل الشباب السعودي (ذكوراً وإناثاً) بمختلف أطيافه لاهَـمّ له إلا خدمة حجاج بيت الله الحرام؛ حيث يَـفِـد العديد منهم إلى الأراضي المقدسة من شتى المناطق، لايمنعهم خطورة الـزّحِـام أو قـسـوة الظروف المناخية بين حَــرٍّ شديد أو بـرد قارس من قيامهم بمساندة الجهات الحكومية للقيام بواجباتها، ومن ذلك الـفِـرَق الكشفيّـة، والمجموعات الداعمة للدفاع المدني والقطاعات الصحية، وكذلك هيئة الهلال الأحمر السعودي، ومؤسسات الطوافة، إلى غير ذلك من القطاعات.

* أولئك الشباب المؤهلون يفعلون ذلك على أرض الميدان (تطوعاً)، في حين يراه طائفة منهم (واجباً)، حيث يرسمون في (موسم الحج) صــوراً إنسانية ونبيلة، إذ يستقبلون الحجيج بالورود، ويتفانون في خدمتهم بـرفق ووِدٍّ ولِـيــن، ويُـودعونهم بالهدايا والابتسامات.

* وسَـعْـي السعوديين كافة لإنجاح (الـحَـجّ) وخدمة ضيوفه لايتوقف على الأعمال الرسميّـة والتطوعية، فهناك تـسابق أهل الخير منهم، وحرصهم على سُـقْـيَـا الحاج وإطعامه في الـمَـشَـاعِـرَ.

* أخيراً في (الحجّ) تستقبل (المملكة) في أيام معدودة ومساحات محدودة أكثر من (3 ملايين مسلم)، تختلف جنسياتهم، وانتماءاتهم ومذاهبهم ولغاتهم، ولكنهم جميعاً ودون تمييز في قــلب (السعودية) التي يفتخر أبناؤها ماضياً وحاضراً بالعمَـل الجادّ ليس لخدمة الحجاج، بل البحث عن رفاهيتهم وهم - بحمد الله - ناجحون بذلك، ولاعـزاء لـدُعَـاة تـدويـل الحَـجّ أو تَـسْـيَـيــســه!.

نقلاً عن السعودية