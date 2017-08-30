كاميرا "العربية" ترصد حجاجاً مخالفين يحاولون دخول منى

رصدت كاميرا "العربية" عدداً من الوافدين الذين لا يحملون تصريحاً بالحج وهم يحاولون التسلل إلى مشعر منى، عن طريق تسلق الجبال الوعرة، حيث تعتبر هي الطريق الوحيد.

هؤلاء المخالفون لم يتمكنوا من إكمال طريقهم لوجود عدد من رجال الأمن في انتظارهم. واستسلم عدد من هؤلاء المخالفين لنداء رجال الأمن ونزلوا ليتم إعادتهم خارج المشاعر، والبعض الآخر مكث ينتظر فرصة للتسلل.

وتوجه الحجاج اليوم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية الموافق الثامن من ذي الحجة، استعدادا للتصعيد فجر غد الخميس إلى مشعر #عرفات لأداء الركن الأهم في الحج.

وكانت السلطات #السعودية أعلنت أمس الثلاثاء أن أكثر من مليوني حاج وصلوا هذا العام وسط حالة استعداد قصوى لمختلف أجهزة الدولة المعنية لتأمين سلامتهم وتهيئة الظروف لأدائهم المناسك بيسر وسهولة.

وكشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، عن إعادة أكثر من 400 ألف حاج إلى بلادهم لعدم حصولهم على تراخيص حج.

وقال إن "50%" من حجاج بيت الله زاروا #المسجد_النبوي بالمدينة المنورة، في حين سيزور الـ 50% الآخرين المسجد النبوي بعد موسم الحج.

كما تم الإعلان خلال المؤتمر الصحافي عن انتهاء المرحلة الأولى من خطة الحج بلا حوادث، وتضمنت استقبال حجاج بيت الله الحرام.