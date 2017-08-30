مَنْ عَانَدَ الرَبِيْعْ

أحدهم يُسدي لنا النصائح ويقول: "لو لم تتم مُعاندة نتائج الربيع لما ظهر التطرف والجنون وإيران"!!

السؤال يا عزيزي الناصح:

من الذي عاند نتائج هذا الربيع البائس؟

ومن ثار ضد من؟

لنبدأ بـ المثال الأكثر وضوحاً..

ليبيا بلد سُني وأغلبيّة مالكيّه وتجانس عرّقي..

سقط نظام القذافي وانتصر "الثوار" وأصدروا قانون عزل يشمل حارس المدرسة والمدرس والطبيب والمهندس وعامل النظافة والجنود وكل من عمل في الدولة السابقة ومنحوا القانون قوّة على الأرض كانت تُهجر من كان مؤيداً وتُعذب وتقتل، وأصدروا قانوناً يعفو عن كُل جريمة حرب قام بها "الثوار" كل ما سبق صدر من مجلس انتقالي تم تشكيله في الدوحة، في أول انتخابات يسقط التيّار الإخواني ومواليه ولا يستطيع التيّار الموالي لـ الدوحه تشكيل حكومة فـ يلجأ لـ الحديث عن الثورة و الثوار و دولة "ثورة فبراير المجيدة" وتستمر المهزلة حتى تصل حدّ إسقاط العاصمة طرابلس وهروب أعضاء البرلمان المُنتخب والذي خلا من أي تمثيل لجهابذة التيّار الإخواني ومواليه، ثم يبدأ التحالف الخفي في الظهور علناً والرايات السوداء والإخوان تحت مُسميات مجالس شورى ومجاهدين وكتائب فبراير وغيرها.. فـ يبدأ القتل لكل طبيب ومهندس وطيّار وجندي سابق لتدمير البنيّة البشريّة لـ الدولة في محاولة منهم لزرع الفوضى التي عن طريقها تسللوا إلى السلّطة، ثم بدأت عمليّة الكرامة بقيادة المشير حفتر وهذه العمليّة المتحاربون فيها هم رفاق الأمس حُلفاء الثورة لا علاقة لمن هم ضد الثورة بها، لقد عاد الليبيون الذين شاركوا في الثورة إلى رُشدهم وحملوا السلاح دفاعاً عن أنفسهم من مجانين تحالفوا مع مجانين وعاثوا في ليبيا فساداً.. يقتلون ويعذبون ويهجرون وكل هذا تحت مُسمى حماية الثورة أي ثورة بائسة هذه التي تلتهم الوطن وتجعل حمايتها أهم من كل شيء.

من عاند ربيعك البائس يا عزيزي هم "ثوّار الأمس" بعد أن استوعبوا أنهم أضاعوا أنفسهم وأوطانهم، أمّا إيران والحوثي فـ الكُل يعلم من كان يدعم الحوثي والإصلاح في ساحات صنعاء ويُقدم لهم الدعم المالي والإعلامي من أجل إسقاط نظام علي صالح وسقط نظام صالح والتهم الثوّار بعضهم البعض كما هي كل ثوّرة.

عندما تتحدث عن ثورة وتنسى الوطن بلا شك سيكون لـ الثورة فئة فقط من الشعب تؤمن بها وتستفيد منها وتُدافع عنها وسيهاجمها طرف آخر هو من نفس النسيج.. ينسى الوطن الذي يجمع كُل أطياف المجتمع ثم يتساءلون لماذا الفوضى حدثت؟

حدثت الفوضى لأن الوطن ليس ثورة، الثورة لـ البعض و الوطن لـ الجميع ..

ما كتبته يا عزيزي كان تدليساً وخُبثاً ومحاولة تشويش على البُسطاء ..