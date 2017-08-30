ملتقى "الوسطية والتسامح في الإسلام" السبت في منى

تعقد #رابطة_العالم_الإسلامي السبت المقبل في مشعر #منى ، ملتقى #الحج بعنوان "الوسطية والتسامح في الإسلام... نصوص ووقائع"، بحضور كبار الشخصيات الإسلامية من ضيوف الرابطة الذين يمثلون 72 بلدًا.

ويأتي الملتقى ضمن جهود تعزيز مفاهيم #الوسطية و #التسامح في وعي الأمة المسلمة حتى تكون أقوالها وأفعالها ترجمة صادقة لرسالة #الإسلام العالمية التي جاءت للعاملين بالرحمة والخير.

حيث تهدف رابطة العالم الإسلامي من خلال هذا الملتقى إلى توضيح وسطية الإسلام واعتداله المعتبر في فهم الأمور الدينية والسياسية والاجتماعية، والعمل على ضرورة تطوير الخطاب الديني بما يراعي فوارق الزمان والمكان والحدث، والتشجيع على عقد الملتقيات العلمية والدعوية والفكرية الجامعة لكلمة المسلمين.

وسيناقش الملتقى، ثلاثة محاور، هي: الوسطية والتسامح.. الأهمية والمعالم، وواقع الوسطية والتسامح، والتحديات والمسؤوليات.