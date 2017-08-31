الملك سلمان: نحمد الله أن مكّن لهذه البلاد خدمة الحجاج

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمة الإسلامية بحلول #عيد_الأضحى المبارك، معرباً عن سعادته لتمكن المملكة العربية #السعودية من خدمة ضيوف الرحمن.

وسأل العاهل السعودي، من خلال تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد تفقد #مشعر_منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام الذين أنهوا الركن الأهم في الحج بالوقوف في صعيد عرفات وأتموا نفرتهم إلى مشعر مزدلفة، وبدؤوا برمي الجمرات في منى أول أيام يوم العيد، ومن ثم نحر أضاحيهم واستكمال الرمي في أيام التشريق.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد توجهوا بعد غروب شمس أمس، التاسع من شهر ذي الحجة، إلى #مشعر_مزدلفة، بعد الوقوف على صعيد #عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقل حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.

وأدى الحجيج عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، والتقطوا بعدها الجمار، وباتوا تلك الليلة في مزدلفة، ثم توجهوا إلى #منى بعد صلاة فجر اليوم، #عيد_الأضحى، لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.